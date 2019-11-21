Женщины-рабочие состарятся раньше сверстниц. В отличие от мужчин

Женщины рабочих профессий после 36 лет начинают стареть быстрее своих сверстниц, которые трудятся в других местах. Зато у мужчин-рабочих старение, наоборот, замедляется. К такому выводу пришли ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Исследователи сравнили биологический и психобиологический возраст и заметили, что люди рабочих профессий отличаются от остальных. Так, среди представителей рабочих профессий был отмечен низкий индекс относительного старения у женщин всех возрастов и мужчин от 36 до 60 лет и от 61 до 87 лет.

«Было показано, что среди представителей рабочих профессий, начиная с 35 лет, женщины стареют быстрее сверстниц из других областей занятости. У мужчин, выбравших рабочие профессии, старение, наоборот, протекает медленнее во всех возрастных группах, особенно значимо это выражено для возрастной группы основного трудоспособного возраста — 36-60 лет», — рассказала РИА «Новости» магистр психологии МГППУ Альбина Калаева.

Ученые заметили, что мужчины в возрасте от 18 до 35 лет имеют индекс относительного старения выше. То есть они психобиологически старше своего возраста. Это подтверждает известное мнение о том, что молодые мужчины более подвержены стрессам, а физические нагрузки ими переносятся легче эмоциональных.

Кроме того, они выяснили, что в постпенсионный период и у мужчин, и у женщин во всех профессиональных группах происходит выравнивание относительного старения и улучшение относительного здоровья.

Результаты исследования были представлены «Особенности психологической поддержки лиц зрелого возраста: опыт реализации пенсионной реформы в разных странах» в немецком Дюссельдорфе.