Зерна ячменя XII века нашли в Псковской области

По данным портала ToDay News Ufa, исследователи уверены, что находка поможет в изучении средневекового земледелия. Научный сотрудник Татьяна Семилет рассказала, что для этого будет применен молекулярно-генетический метод исследования.

«Мы можем сравнить гены древних растений с генами современных, посмотреть, в чем заключаются ключевые отличия, и как именно культура проникала на территорию, где она была обнаружена», — пояснила она.