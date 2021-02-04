Зерна ячменя XII века нашли в Псковской области
Ученые обнаружили в Псковской области зерна ячменя XII века. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным портала ToDay News Ufa, исследователи уверены, что находка поможет в изучении средневекового земледелия. Научный сотрудник Татьяна Семилет рассказала, что для этого будет применен молекулярно-генетический метод исследования.
«Мы можем сравнить гены древних растений с генами современных, посмотреть, в чем заключаются ключевые отличия, и как именно культура проникала на территорию, где она была обнаружена», — пояснила она.