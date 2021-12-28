Земляне смогут увидеть «парад планет» в новогодние праздники

«Парад планет» на вечернем небе жители Земли смогут наблюдать до 7 января. Об этом сообщили в Московском планетарии.

По сообщению сотрудников планетария, в предновогодние и новогодние вечера сложатся уникальные условия. ни позволят увидеть сразу все планеты — за исключением Марса, который можно будет наблюдать с утра.

«Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что новогодний «парад планет» можно увидеть и с утра, вечерами же оптимальное время для наблюдений — с 16:00 до 18:00.

«Лучшее время наблюдения — 17:00 по московскому времени, так как после 18:00 скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 — Сатурн, а после 20:30 — Юпитер», — пояснили астрономы.

Они также отметили, что за Нептуном можно смотреть до полуночи, а за Ураном — всю ночь, но видно его будет только в телескопы.

Кроме того, 3 января ожидается пик активности звездопада Квадрантиды. Этот метеорный поток из созвездия Волопаса наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. Во время пика можно увидеть от 45 до 200 метеоров в час.

Ранее шведский астрономом из Стокгольмского университета Маркус Янсон сделал снимок новой гигантской экзопланеты, которая расположена возле двойной звезды Бета Центавра. Звезда Бета Центавра находится на расстоянии 325 световых лет от Земли к созвездию Центавра. В этой системе ученые доказали существование планет. Планета, которая была открыта в этой системе, в 10 раз тяжелее Юпитера и является одной из самых массивных среди известных.