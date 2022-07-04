Земля оказалась дальше всего от Солнца 4 июля. Она прошла афелий

Земля 4 июля оказалась на самом дальнем расстоянии от Солнца — 152 100643,077 километра. Это называют афелием. Слово греческого происхождения, в переводе значит буквально «от Солнца». Этим словом астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего от нашей звезды. А уже 13 июля произойдет Суперлуние, когда наша планета сблизится с Луной и окажется на расстоянии 357,2 тысячи километров.