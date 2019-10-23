Землетрясения научатся предсказывать заранее

Краткосрочный прогноз делают на основе анализа различных аномалий и проявлений геофизических процессов в сейсмически активных регионах. Одно из таких проявлений — изменение параметров внутренних гравитационных волн (ВГВ). Это колебания воздушных масс, имеющие в отличие от звуковых волн, помимо продольной, еще и поперечную составляющую.

Во время исследований ученые фиксировали температуру средней атмосферы, а затем определяли параметры ВГВ. Оказалось, что длина волны ВГВ в атмосфере начинает расти за четыре-пять дней, достигает максимальной величины за два дня до землетрясения и резко падает за сутки перед ним.