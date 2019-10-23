Землетрясения научатся предсказывать заранее
Ученые исследовали волновые возмущения в атмосфере Земли до и после землетрясений в Узбекистане в 2013 году и Киргизии в 2007-м и выяснили, что параметры внутренних гравитационных волн меняются за пять дней до сейсмокатастрофы. Эта информация может помочь сделать краткосрочный прогноз землетрясений. Результаты исследования опубликованы в журнале «Доклады Академии наук»
Краткосрочный прогноз делают на основе анализа различных аномалий и проявлений геофизических процессов в сейсмически активных регионах. Одно из таких проявлений — изменение параметров внутренних гравитационных волн (ВГВ). Это колебания воздушных масс, имеющие в отличие от звуковых волн, помимо продольной, еще и поперечную составляющую.
Во время исследований ученые фиксировали температуру средней атмосферы, а затем определяли параметры ВГВ. Оказалось, что длина волны ВГВ в атмосфере начинает расти за четыре-пять дней, достигает максимальной величины за два дня до землетрясения и резко падает за сутки перед ним.