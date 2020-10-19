Земле предрекли столкновение с астероидом за день до выборов в США

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю 2 ноября — за день до выборов президента в США. Об этом заявил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час. Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал ученый на своей странице в Instagram.

При этом Тайсон уверен, что астероид не такой большой, чтобы причинить Земле вред.

Выборы в США намечены на 3 ноября. В большинстве штатов голосование полностью или частично пройдет по почте. Главным оппонентом действующего лидера государства — республиканца Дональда Трампа, — является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом в президенты в истории» и в шутку пообещал уехать из Соединенных Штатов, если проиграет выборы.