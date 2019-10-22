  • Затонула до эпохи Ивана Грозного: средневековую ладью нашли на дне Волги

    22 октября 2019, 18:24

    Анастасия Карпеева

    Старинную ладью длинной в 50 метров нашли на дне Волги в Самарской области.
    Радиоуглеродный анализ показал, что судно затонуло еще до рождения русского царя Ивана Грозного. Об этом сообщил «Царьград».

    Судно нашли трудники Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка. Они рассказали о находке ученым самарского политеха, которые в ходе погружений достали ладью на поверхность. Экспертиза показала, что возраст корабля составил 1415 лет (±85 лет).

    Даже с учетом погрешности исследование доказывает, что ладья затонула еще до появления на свет царя Ивана Грозного. Сама находка оказалась больших для своего времени размеров — ее длинна составила 50 метров, а ширина — 20. Эксперты предположили, что судно может быть азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения.