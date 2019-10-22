Затонула до эпохи Ивана Грозного: средневековую ладью нашли на дне Волги
Старинную ладью длинной в 50 метров нашли на дне Волги в Самарской области.
Радиоуглеродный анализ показал, что судно затонуло еще до рождения русского царя Ивана Грозного. Об этом сообщил «Царьград».
Радиоуглеродный анализ показал, что судно затонуло еще до рождения русского царя Ивана Грозного. Об этом сообщил «Царьград».
Судно нашли трудники Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка. Они рассказали о находке ученым самарского политеха, которые в ходе погружений достали ладью на поверхность. Экспертиза показала, что возраст корабля составил 1415 лет (±85 лет).
Даже с учетом погрешности исследование доказывает, что ладья затонула еще до появления на свет царя Ивана Грозного. Сама находка оказалась больших для своего времени размеров — ее длинна составила 50 метров, а ширина — 20. Эксперты предположили, что судно может быть азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения.