Заряжающийся с помощью микробов аккумулятор создали в России

Российские специалисты создали альтернативный источник энергии. Электричество в разработанном элементе питания вырабатывают микробы, написали «Известия».

Разработка принадлежит ученикам образовательного центра «Сириус», работавшим под руководством специалистов НИЦ «Курчатовский институт».

«Мы создали альтернативный источник энергии, который может питать маломощные устройства. Он работает на природных ресурсах, не требует никакого сжигания топлива и не использует ископаемые ресурсы», — пояснила лаборант-исследователь Екатерина Вахницкая.

Для источника исследователи использовали микроорганизмы, генерирующие энергию. В устройстве есть микробные биотопливные элементы (МБЭ), которые преобразуют химическую энергию в электричество.

«Существуют колонии микроорганизмов, которые заселяют поверхности деревьев, домов, камней и других твердых предметов, и вся выделяемая ими энергия никак не используется. А запасы ее колоссальны», — отметил завкафедрой экологии и химической технологии Института естественных и точных наук Южно-Уральского государственного университета Вячеслав Авдин.

Батарея состоит из ячеек, каждая из которых вырабатывает 0,5 ватт. Мощность источника энергии можно изменять, убирая или добавляя эти ячейки.