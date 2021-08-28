Запуск ракеты американской компании Astra сорвался в последнюю секунду

Первый коммерческий пуск ракеты американской аэрокосмической компании Astra был отменен на последней секунде обратного отсчета. Система наведения непосредственно перед командой «старт» прекратила работу. Дата следующего полета с площадки на острове «Кадьяк» (Аляска) не названа. Стартовое окно будет открыто до 11 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба компании на ее сайте. Ракета, в соответствии с пунктами договора с Космическими силами США, должна была доставить на орбиту тестовый груз.

Летательный аппарат имеет длину около 12 м. Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту малые спутники. Благодаря особенностям конструкции и размерам ее можно доставлять к месту старта в обычных контейнерах.

В прошлом году провалились два тестовых полета ракеты. Она не смогла достичь космоса и не набрала орбитальную скорость.

Госкомиссия 22 августа разрешила запуск «Союза» с Байконура после того, как специалисты устранили все проблемы, мешавшие взлету ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb.