«Запуск ракет — это как наркотик»: Рогозин рассказал о своей работе
Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, рассказал РИА «Новости», что у него появилась зависимость. Он очень любит запускать космические ракеты.
Глава Роскосмоса сообщил, что участие в запуске ракет в космос — очень важное и эмоциональное занятие.
«Это как наркотик», — сравнил Рогозин.
Он считает, что если человек однажды увидел запуск ракет, то остается неравнодушным к этому делу и помнит его всю жизнь.
«Газета.ru» напомнила, что Рогозина назначали спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе 6 декабря 2018.