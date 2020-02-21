Глава Роскосмоса сообщил, что участие в запуске ракет в космос — очень важное и эмоциональное занятие.

«Это как наркотик», — сравнил Рогозин.

Он считает, что если человек однажды увидел запуск ракет, то остается неравнодушным к этому делу и помнит его всю жизнь.

«Газета.ru» напомнила, что Рогозина назначали спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе 6 декабря 2018.