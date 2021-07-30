Запуск космического корабля Starlinerкомпании Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 3 августа. Дополнительное окно намечено на 4 августа. Причиной решения стало внезапное включение двигателя модуля «Наука» после стыковки с МКС.

Этот шаг даст время команде станции проверить работу модуля.

«Исходя из сегодняшней ситуации, мы сочли нецелесообразным осуществлять запуск завтра. На данный момент ближайшая возможность запуска появится во вторник, 3 августа», — заявил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

Запуск Starliner к МКС был намечен на 30 июля и затем перенесен на неопределенный срок.

Корабль Starliner весит 13 тонн, сообщил ТАСС. Он рассчитан на 60-часовой полет экипажа из семи человек. Первый полет к МКС в беспилотном режиме он совершил 20 декабря 2019 года. Пристыковаться не удалось из-за сбоя в системе подсчета полетного времени.

Ранее стало известно о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позже их удалось отключить.