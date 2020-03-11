Заявку России о границах на арктическом шельфе снова научно подтвердили

Один из авторов исследования Леопольд Лобковский рассказал об эволюции литосферы в Арктике, которая научно подтверждает претензии России на богатый углеводородами участок шельфа.

Страна заявляла об этом еще в 2001 году, но тогда не хватило геологических обоснований. На исследования Северного полюса потребовалось более 10 лет.