Захоронение возрастом 1500 лет, в котором покоится влюбленная пара, нашли в Китае

В городе Датун на севере Китая археологи обнаружили древнее захоронение мужчины и женщины. Пара лежит в могиле в обнимку. Возраст захоронения составляет 1500 лет. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на South China Morning Post.

По заявлению ученых, пара проживала на территории Китая в IV–VI веках. На тот момент на территории Китая активно распространялся буддизм. Людей интересовал вопрос жизни и смерти. Однако китайцам было несвойственно выражать сильные чувства и эмоции.

«Это открытие — по-настоящему уникальное проявление человеческих эмоций в погребении, которое дает нам возможность взглянуть на то, каким образом понимались концепции любви, жизни, смерти и загробной жизни в Северном Китае во времена интенсивного межкультурного и межэтнического обмена», — рассказал антрополог, доцент Института антропологии Сямыньского университета Цюнь Чжан.

Подобная поза может свидетельствовать о сильных чувствах пары и желании продолжить путь вместе после загробной жизни. В Китае подобное захоронение нашли впервые, хотя раньше останки людей в таких позах обнаруживали по всему миру.

Кроме того, на безымянном пальце левой руки женщины располагалось подобие кольца. Можно предположить, что в то время кольца также являлись символом любви или брака.