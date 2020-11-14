Захоронение с саркофагами нашли в Египте. Ему около 2,5 тысяч лет

Археологи нашли в Египте крупное захоронение, которому может быть около 2,5 тысяч лет. В нем специалисты насчитали более 100 хорошо сохранившихся саркофагов.

По данным ученых, захоронение было сделано во времена позднего периода истории Древнего Египта (664–332 годы до нашей эры). Археологи считают, что в саркофагах находятся мумии представителей знати, которые занимали в свое время высшие должности.

В одном из гробов была мумия, завернутая в ткань с иероглифами, пишет телеканал France 24. Захоронение располагалось в трех шахтах, находящихся на глубине 12 метров в некрополе Саккара. В этом месте построено более десятка пирамид и древних монастырей. Некрополь можно найти к югу от Каира. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее ученые раскрыли тайну известной «кричащей мумии» в Египте. Годы исследований показали, что принцесса скончалась внезапно от сердечного приступа. Ее тело нашли только спустя несколько часов и не стали менять положение конечностей и выражение лица при бальзамировании. Ученые считают, что принцесса была дочерью фараона Рамзеса II Мерет Амон.