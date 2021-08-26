Загадочный эффект воды впервые зафиксирован учеными на камеру

Специалисты Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Министерстве энергетики США, Стэнфордского университета и Стокгольмского университета в Швеции впервые сфотографировали загадочный эффект воды. Они увидели, как атомы водорода в молекулах воды взаимодействуют с соседними молекулами при возбуждении лазерным светом. Об этом написал сайт NEWS.ru со ссылкой на журнал Nature.

Ранее ученые не могли наблюдать за эффектами, которые возникают при взаимодействии молекул воды со своими соседями на атомном уровне. В новом исследовании им удалось это сделать благодаря высокоскоростной «электронной камере» SLAC MeV-UED. Она имеет возможность фотографировать малозаметные движения молекул через рассеивание мощного пучка электронов от образца.

Ученые в ходе эксперимента выяснили, что при начале вибрации возбужденной молекулы воды ее атом водорода притягивает атомы кислорода соседних молекул, а затем отталкивает их с появившейся силой. При этом пространство между молекулами расширяется.