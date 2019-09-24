Загадочное вещество. Канадские ученые обнаружили неизвестный ранее минерал

Астероид размером с Эйфелеву башню приблизился к Земле Подробнее

Неизвестный науке минерал назвали гольдшмидтитом, увековечив имя геохимика Виктора Морица Гольдшмидта. Вещество темно-зеленого цвета образовалось на глубине около 170 километров. Его состав весьма отличается от тех кристаллов, которые обычно образуются в мантии Земли. Гольдшмидтит содержит много калия, ниобия, а также редкоземельных металлов церия и лантана. Обычно на такой глубине можно найти богатые магнием и железом кристаллы.

Канадские ученые заявили: открытие гольдшмидтита позволит по-новому взглянуть не только на образование алмазов, но и на другие процессы, происходящие в глубине планеты. Толщина мантии Земли — примерно три тысячи километров. Это затрудняет изучение магматических процессов. Известно, что там экстремальная среда (высокая температура и давление), поэтому и углерод и преобразуется в алмазы, внутри которых могут быть и другие минералы. По этим включениям можно сделать определенные выводы о химических преобразованиях глубоко под землей.

Новый минерал поместили в Королевский музей Онтарио, который расположен в Торонто.