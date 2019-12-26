WWF создал звуковой отпугиватель белых медведей

Ученые Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) создали новое устройство для отпугивания белых медведей. С его помощью специалисты хотят обезопасить арктические поселения от прихода хищников.

«На Новой Земле, около поселка Белушья Губа, проведены тестовые испытания звукового отпугивателя белых медведей. Уникальная для нашей страны разработка инициативно произведена Научно-исследовательским институтом прикладной акустики во взаимодействии с WWF России», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы фонда.

Испытания прибора проходили в трех километрах от поселка, на территории мусорной свалки. Ученые смогли изучить реакцию пяти белых медведей, которые пытались подойти к тому месту.

«На звук медведи реагировали не одинаково — более взрослые и, вероятно, более осторожные предпочитали уходить, тогда как молодой зверь, испытывая явный сильный дискомфорт, продолжал оставаться на помойке», — рассказали в WWF.

При этом во время проведения тестов были плохие погодные условия, поэтому результаты пока являются предварительными.

«Несмотря на то, что требуется дальнейшая доработка прибора и проведение дополнительных испытаний, идея отпугивания медведей звуком подтвердила свою состоятельность. При этом не стоит полагать, что подобный отпугиватель — это стопроцентная гарантия безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты отметили, что местное население должно должным образом утилизировать отходы, чтобы избежать встречи с хищниками. Также необходимо устанавливать системы оповещения в населенных пунктах и научить жителей правильно реагировать на появление медведей.

Сейчас ученые занимаются усовершенствованием устройства, чтобы оно могло работать в условиях севера и было безопасным для самих животных. Следующие испытания намечены на август–сентябрь 2020 года.

В начале декабря порядка 60 медведей пришли в село Рыркайпий на Чукотке. Из-за теплой погоды лед не смог замерзнуть достаточно, чтобы по нему могли уйти хищники в поисках еды.