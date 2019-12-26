WWF создал звуковой отпугиватель белых медведей
«На Новой Земле, около поселка Белушья Губа, проведены тестовые испытания звукового отпугивателя белых медведей. Уникальная для нашей страны разработка инициативно произведена Научно-исследовательским институтом прикладной акустики во взаимодействии с WWF России», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы фонда.
Испытания прибора проходили в трех километрах от поселка, на территории мусорной свалки. Ученые смогли изучить реакцию пяти белых медведей, которые пытались подойти к тому месту.
«На звук медведи реагировали не одинаково — более взрослые и, вероятно, более осторожные предпочитали уходить, тогда как молодой зверь, испытывая явный сильный дискомфорт, продолжал оставаться на помойке», — рассказали в WWF.
При этом во время проведения тестов были плохие погодные условия, поэтому результаты пока являются предварительными.
«Несмотря на то, что требуется дальнейшая доработка прибора и проведение дополнительных испытаний, идея отпугивания медведей звуком подтвердила свою состоятельность. При этом не стоит полагать, что подобный отпугиватель — это стопроцентная гарантия безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.
Специалисты отметили, что местное население должно должным образом утилизировать отходы, чтобы избежать встречи с хищниками. Также необходимо устанавливать системы оповещения в населенных пунктах и научить жителей правильно реагировать на появление медведей.
Сейчас ученые занимаются усовершенствованием устройства, чтобы оно могло работать в условиях севера и было безопасным для самих животных. Следующие испытания намечены на август–сентябрь 2020 года.
В начале декабря порядка 60 медведей пришли в село Рыркайпий на Чукотке. Из-за теплой погоды лед не смог замерзнуть достаточно, чтобы по нему могли уйти хищники в поисках еды.