Пребывая в космическом пространстве необходимо избегать галактических лучей. Они опасны для здоровья человека.

Для выживания на Марсе или Луне пришлось бы копать «землянку» на глубину от 70 до 100 сантиметров, сообщил телеканал «Царьград». На спутнике для этой цели подошли бы кратеры, отметил руководитель отдела радиационной безопасности пилотируемых космических полётов Института медико-биологических проблем РАН.