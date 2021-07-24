Высоту полета модуля «Наука» к МКС скорректировали

Центр управления полетами изменил высоту полета к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука». Об этом «Роскосмос» сообщил в Telegram.

«Следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 24 июля», — рассказали в корпорации.

Стыковку модуля к МКС назначили на 29 июля.

До этого СМИ писали о якобы неисправностях систем модуля. Уточняется, что на такие случаи он застрахован на 9,2 миллиарда рублей.

Ранее расстыковку российского модуля «Пирс» от Международной космической станции (МКС) перенесли на сутки.

«Текущий план по расстыковке „Прогресса“ с „Пирсом“ — мы намечаем ее не ранее воскресенья», — сказали астронавтам. Переговоры транслировались на сайте NASA. Об этом сообщил сотрудник хьюстонского Центра управления полетами.

Модуль «Пирс» решили отсоединить, чтобы освободить место для нового модуля «Наука». Ракета-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем 23 июля стартовала с космодрома Байконур.