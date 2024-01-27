Наука 27 января 2024, 08:42 Вышки для бесконтактной подзарядки дронов сделали в России НТИ: в РФ разработали вышки «Ладонь» для бесконтактной подзарядки беспилотников РИА «Новости»

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Проект стационарных посадочных вышек «Ладонь» для бесконтактного заряда батарей беспилотников разработали в России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Автор проекта Михаил Климчук отметил, что сейчас для «дозаправки» дронов приходится возвращать их в точку запуска. Это снижает эффективность работы систем, тормозит беспилотную аэродоставку продуктов, лекарств, почты и других грузов. Сеть стационарных посадочных вышек позволит заряжать аккумуляторы БПЛА во время полета через электромагнитную индукцию.

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«Пробыв в воздухе над „Ладонью“ пять минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик <…> Беспилотники, которым требуется зарядка, будут прилетать к ближайшей доступной станции и пристыковываться к зарядным устройствам», — рассказал Климчук.

Зарядные станции смогут использовать для разных типов дронов. Вышки появятся в России в течение двух лет после успешного тестирования системы.

Россия активно использует БПЛА, в том числе в зоне специальной военной операции. Ранее ученые создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать скорость до 200 километров в час. Даже по дальности полета он серьезно превосходит все аналоги, что задействованы сегодня на СВО. Кроме того, беспилотник может вертикально взлетать и приземляться. Разработчики создавали дрон специально для армии и тестировали его на передовой.

Как отмечал президент России Владимир Путин, дроны — один из современных способов ведения вооруженной борьбы. Их эффективно применяют в зоне СВО. Современные средства связи и разведки, используемые российскими солдатами, тоже шагнули далеко вперед.