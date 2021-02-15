Высадку марсохода NASA можно будет наблюдать в прямом эфире

Марсоход NASA Perseverance высадится 18 февраля на Красную планету. Это событие будут транслировать в прямом эфире. Научный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов рассказал «360», что целей у миссии несколько. Все они так или иначе связаны с освоением Марса.

Пригодность Марса для жизни человека сейчас является актуальным вопросом, на который и должны найти ответы в результате полета Perseverance. Марсоход возьмет образцы грунтовых пород и проведет все необходимые анализы.

«Мы уже знаем, что <…> в полярных областях вода есть на Марсе в виде льда. Но в полярных областях очень неудобно делать какие-нибудь станции, колонии и так далее. Хотелось бы где-то ближе к экватору», — пояснил Семенов. Исследователи надеются обнаружить если не жидкую воду, то «нечто вроде вечной мерзлоты». Наличие легко досягаемой воды облегчит любые дальнейшие шаги по освоению Марса.

Марсоход также займется поисками следов жизни на планете. На ней уже находили вещества, которые так или иначе свидетельствуют о вероятном наличии органики. Кроме того, впервые за время исследования Марса с его поверхности соберут коллекцию минералов и «сложным маневром» отправят их для дальнейшего изучения на Землю.

Высадка Perseverance планируется в районе кратера Езеро. Полет аппарата длится уже около полугода — запуск состоялся 30 июля 2020-го. Следить за перемещением Perseverance в режиме реального времени можно на сайте. Нетривиальной задачей для космического аппарата. по словам Ивана Семенова, будет его мягкая посадка.

«Это все-таки 50 миллионов километров от Земли, никакого прямого руководства посадкой с Земли не может быть просто потому, что ввиду скорости света довольно серьезные будут происходить задержки. <…> Две-три минуты задержка сигнала», — пояснил научный редактор телеканала «Наука».

Станции в автоматическом режиме придется просчитать все возможные сложности, связанные, в том числе, с погодными условиями на планете. Место для посадки марсохода выбирали по нескольким параметрам — достаточно щадящей средней температуре, достаточная освещенность солнцем, возможное наличие воды и общий рельеф местности.

«Все марсоходы, которые до сих пор работали, все действовали вслепую. <…> Здесь будет коптер составлять топографическую карту и делиться с земными специалистами, в автоматическом режиме планировать маршрут Perseverance», — добавил Семенов. Чтобы передать сигнал на Землю, марсоходу потребуется около трех минут.

Аппарат оснащен инструментами, камерами и микрофонами для записи звука, а также системой навигации для передвижения по рельефной поверхности Марса.

Наблюдать в прямом эфире за освоением космоса в рамках экспедиции «Марс-2020» смогут телезрители канала «Наука», в том числе и на YouTube. Трансляцию приземления, которая начнется в 23:00, проведет ученый, доктор физико-математических наук и ведущий программы «Время» Алексей Семихатов.