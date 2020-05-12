У большинства пациентов с коронавирусом выявлены антитела

Врачи из США взяли анализы более тысячи пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Большая часть выздоровевших обрела антитела к вирусу.

Как указано в исследовании, ученые медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке изучили показатели 1343 пациентов с преимущественно легкой формой болезни. Из них у 624 человек коронавирус диагностировали по ПЦР-тестам, а остальным поставили диагноз по симптомам.

Результаты показали, что у 57% имеется высокий титр специфичных антител IgG, у 5% — низкий титр, а у 39% вообще их не оказалось. При этом практически у всех пациентов, которым делали специальный тест на 2019-nCoV были обнаружены антитела, в то время как у диагностированных по симптомам только третья часть оказалась с антителами.

Оказалось, что формирование высокой концентрации антител занимает не менее трех недель, причем наибольшее их количество образуется у тех больных, которые долго страдают от симптомов. Получается, что антитела вырабатываются после выздоровления.

Ученые сделали вывод о высокой точности ПЦР-тестов. Важно, чтобы контрольные тесты проводились не ранее трех-четырех недель после появления симптомов и не ранее двух недель после их исчезновения. При этом исследователи не смогли сказать, сколько антитела остаются в организме. Пока известно, что антитела к родственным 2019-nCoV вирусам довольно быстро исчезают.