ВЦИОМ назвал самый популярный у россиян мессенджер

По данным центра, самыми популярными способами общения стали разговоры по мобильному телефону, переписка в Сети и личные встречи. При этом большинство россиян используют для переписки мессенджер WhatsApp — с его помощью общаются 73% опрошенных.

Следом за ним, на втором месте, расположился мессенджер социальной сети «ВКонтакте», им пользуются 38% из участвовавших в исследовании. На третьем месте оказалось приложение Viber, в нем переписываются 26% опрошенных ВЦИОМ. Мессенджер Telegram, по данным центра, оказался наименее популярным. Им пользуется всего 18% россиян.

Исследователи также отметили, что люди в возрастном диапазоне от 18 до 24 чаще переписываются во «ВКонтакте» (76%), следом за ним идут Instagram и Telegram с 37 и 34% соответственно. У аудитории в возрасте от 25 до 44 в лидерских позициях WhatsApp и «ВКонтакте». Пользователи более зрелого поколения, 60-летние и старше, отдают предпочтение WhatsApp и «Одноклассникам».