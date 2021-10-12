Встреча ученых северных стран прошла на Ямале

В Салехарде состоялась встреча ученых из Дании, Норвегии, США, Финляндии, Канады и Швеции. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Все специалисты являются участниками международной научно-образовательной программы «Арктический диалог». В ходе встречи обсуждались вопросы экологии, безопасности, инфраструктуры и перспективы сотрудничества. Ученые займутся работой над проектами по сохранению Арктики.

«Экологическая безопасность волнует нас всех, особенно в таком хрупком регионе, как Арктика, особенно учитывая влияние Арктики на климат на всей планете. И следить за ней не просто нужно, а жизненно важно и необходимо. Вопрос в том, чтобы не превращать экологическую повестку в некую международную санкционную дубину», — заявил директор Проектного офиса развития Арктики Игорь Павловский.