В ночь на 22 ноября астрономы обещали вспышку активности метеорного потока

Резкое повышение активности потока метеоров Альфа-Моноцеротиды (созвездие Единорога) можно будет наблюдать в ночь на 22 ноября. Обычно он малоактивен, но дважды в год в ноябре и декабре его скорость достигает 65 километров в секунду.

Луна помешает наблюдать один из ярчайших метеорных потоков осени Подробнее

Об этом РИА «Новости» сообщил астроном Александр Якушечкин. Он рассказал, что породившее этот поток родительское небесное тело до сих пор неизвестно.

«22 ноября в 4.50 UTC (7.50 мск) возможно резкое повышение активности потока Альфа-Моноцеротиды до значения 400 ZHR (Зенитно-часовое число). Вспышка будет продолжаться всего около 30 минут. Но, в силу большой неопределенности исходных данных, лучше наблюдать заблаговременно, плюс-минус пять часов», — сказал Якушечкин. Вспышка активности была предсказана на основании исследований специалистов по метеорам Питера Дженискенса (Peter Jenniskens) и Эско Лийтинена (Esko Lyytinen).

Якушечкин сообщил, что наблюдать за активностью потока удобнее всего будет во вторую половину ночи 21–22 ноября. Больше всего повезет жителям Крыма и республик Северного Кавказа.

Астроном отметил, что, если бы не убывающая Луна, которая помешает наблюдателям «засветкой», при такой интенсивности потока мы могли бы увидеть около 250 метеоров в час.

С учетом всех мешающих факторов, в реальности будет видно до двух метеоров в минуту.