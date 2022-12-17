Наука 17 декабря 2022, 22:58 Вспышка болида после разрушения метеора в небе над Калининградом попала на видео Астрономы БФУ им. Канта сняли на видео вспышку болида после разрушения крупного метеора

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Сотрудники Астрономического сообщества Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта сняли на видео вспышку болида, образовавшуюся после разрушения крупного метеора в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба БФУ.

Редкое астрономическое явление наблюдали в ночь с 14 на 15 декабря в небе над Калининградом. Развалившийся на кусочки метеор на секунду образовал яркую вспышку с характерным затухающим следом от продуктов сгорания. Ученые оценили высоту вспышки в 70-80 километров — на границе мезосферы и термосферы.

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«На замедленных кадрах хорошо видно, как яркость очередного метеора скачкообразно нарастает, а после его пролета остается характерный слабо светящийся инверсионный след», — сообщил руководитель Астрономического сообщества Алексей Байгашов.

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Это явление астрономическое достаточно редкое, отметили в Nation News. Калининградский болид удалось заснять благодаря регулярному наблюдению за Геминидами, поспособствовала этому и ясная морозная погода в регионе.