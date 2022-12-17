17 декабря 2022, 22:58
Вспышка болида после разрушения метеора в небе над Калининградом попала на видео
Астрономы БФУ им. Канта сняли на видео вспышку болида после разрушения крупного метеора
Сотрудники Астрономического сообщества Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта сняли на видео вспышку болида, образовавшуюся после разрушения крупного метеора в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба БФУ.
Редкое астрономическое явление наблюдали в ночь с 14 на 15 декабря в небе над Калининградом. Развалившийся на кусочки метеор на секунду образовал яркую вспышку с характерным затухающим следом от продуктов сгорания. Ученые оценили высоту вспышки в 70-80 километров — на границе мезосферы и термосферы.
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«На замедленных кадрах хорошо видно, как яркость очередного метеора скачкообразно нарастает, а после его пролета остается характерный слабо светящийся инверсионный след», — сообщил руководитель Астрономического сообщества Алексей Байгашов.
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Это явление астрономическое достаточно редкое, отметили в Nation News. Калининградский болид удалось заснять благодаря регулярному наблюдению за Геминидами, поспособствовала этому и ясная морозная погода в регионе.
Космос
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