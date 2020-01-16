    16 января 2020, 01:49

    Кандидаты в нейтрино могут перевернуть всю современную физику

    Светлана Степанова

    Ученые зафиксировали новые частицы необъяснимого происхождения. Эти кандидаты в нейтрино они назвали аномальными и предупредили, что открытие может опровергнуть все современное понимание физики. Информация опубликована в репозитории arXiv.org.
    Кандидаты в нейтрино могут перевернуть всю современную физику

    Международная группа исследователей при использовании атмосферного зонда Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA) обнаружила несколько кандидатов в нейтрино. Два события были похожи на тау-нейтрино. Ученые выявили их связь с атмосферным ливнем высокоэнергетических частиц. Сам ливень возник, когда атмосфера Земли вступила в реакцию с тау-лептонами, вылетевшими из земного ядра.

    Третий кандидат в нейтрино обнаружился в ходе поиска эффекта Аскарьяна. Это излучение, которое появляется, когда частицы на близкой к световой скорости проходят через вещество Земли. Исследователи не исключили связи события с фоновой радиацией.

    По словам ученых, все три события обнаружения кандидатов в нейтрино нельзя объяснить категориями современной физики. Возможно, аномалии объясняются процессами, еще не открытыми наукой. Если подобные «находки» будут появляться и дальше, то возникнет новая физика, базирующаяся на стерильных нейтрино, суперсимметрии, аксионной и тяжелой темной материи.