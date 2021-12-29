Вши помогли ученым расшифровать ДНК южноамериканских мумий

Геномы нескольких южноамериканских мумий впервые расшифровали палеогенетики. В этом им помогли вши. Исследователи получили обрывки ДНК древних людей из кладок яиц паразитов, которые обитали в волосах мумий. Результаты исследования опубликовали в журнале Molecular Biology and Evolution.

По словам исследователей, человеческая ДНК способна сохраняться внутри клейкой массы, из которой состоит кладка яиц вшей. Ученые полагают, что данное открытие позволит расширить доступ к образцам ископаемых геномов древних людей и поможет выяснить, в каких природных условиях жили наши предки.

Исследователи изначально искали обрывки молекул во внутренних слоях костей и зубов древних людей. Однако им удалось установить, что фрагменты генома также можно найти в клейкой массе, которой вши прикрепляют свои яйца к голове человека.

В настоящее время расшифрованы ДНК трех мумий древних индейцев. Все они были найдены в высокогорной Пещере затылков в Аргентине. Захороненные там — представители культуры Ансильта. Они жили в самых суровых высокогорных районах Южной Америки на протяжении более двух тысяч лет. Подробностей об их жизни очень мало.