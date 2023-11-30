Наука 30 ноября 2023, 15:48 Всероссийский форум «Космостарт» открылся в Петербурге

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Всероссийский форум «Космостарт», который включает открытые лекции, мастер-классы и круглые столы, стартовал в Северной столице. Участники мероприятия получат возможность обсудить вопросы в сфере аэрокосмоса и даже встретиться с космонавтами. Об этом сообщил сайт «Санкт-Петербург».

Сквозной темой форума стало 25-летие МКС. Сегодня, 30 ноября, в президентской библиотеке собрались ученые, студенты и школьники из разных уголков России.

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Мероприятие призвано вдохновить молодежь и показать новые тренды в аэрокосмической отрасли. Оно продлится до 2 декабря.