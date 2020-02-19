«Временная негодность»: экипаж могут заменить перед полетом на МКС

Уже весной на МКС отправятся новые космонавты, но основной экипаж экспедиции могут заменить. Как объяснили, на станцию возможно отправятся дублеры из-за «временной негодности» одного из космонавтов.

«Видимо, [экипаж] будет заменен на дублеров. Причина тому — временная негодность одного из членов экипажа», — цитирует ТАСС заявление исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

Он добавил, что сейчас Россия ведет переговоры с американскими партнерами по этому вопросу. Специалистам США предложат вариант с заменой экипажа. Дублеры — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Стивен Боуэн.

По словам Крикалева, дублерами могут стать россияне Бабкин и Рыжиков. Сможет ли летать в космос основный космонавты «будет зависеть от медицинских показаний».

Полет на МКС планируется на 9 апреля 2020 года. В космос должны были отправиться космонавты Николай Тихонов, Андрей Бабкин и астронавт Крис Кэссиди. Экипаж впервые стартует на ракете «Союз-2.1а».

В начала февраля три космонавта успешно вернулись на Землю, приземлившись на «Союзе» в степи Казахстана. После этого у них начался период реабилитации.