Наука 16 февраля 2023, 07:26 Вращение Земли ускорилось настолько, что в 2028 году придется вычесть одну секунду — ученый Физик Пальчиков: ускоренное вращение омолодит Землю в 2028 году на одну секунду РИА «Новости»

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Вращение Земли по неизвестным ученым причинам ускорилось. Из-за этого в 2028 году придется вычесть из времяисчисления одну секунду, рассказал РИА «Новости» главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков.

Он назвал это явление аномальным, ведь до недавнего времени вращение Земли наоборот замедлялось. Последствием ускорения стал тот факт, что 29 июня 2022 года признали самым коротким днем в истории. По словам Виталия Пальчикова, ученые не смогли объяснить причину, но выдвинули несколько гипотез, например, об изменении момента инерции ядра или выпадении аномального количества осадков. В любом случае, в ближайшие годы планета буквально омолодится.

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«Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году», — предупредил ученый.

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Время уже корректировали в 1970-х годах. Тогда для того, чтобы компенсировать замедление вращения планеты, ввели, по его словам, дополнительные 37 секунд.

Китайские ученые ранее сделали другое открытие. Геологи И Ян и Сяодун Сун объявили, что ядро Земли наоборот замедлило вращение.