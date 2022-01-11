Врачи пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Американские специалисты смогли успешно пересадить сердце генетически модифицированной свиньи 57-летнему Дэвиду Беннетту. Это первая подобная успешная трансплантация, сообщила газета The New York Times.

Восьмичасовую операцию провели в пятницу в Балтиморе. Хирурги медицинского центра Университета Мэриленда сообщили, что в понедельник Беннетт чувствовал себя хорошо. Он все еще остается на аппарате искусственного кровообращения, но сердце функционирует и уже почти полностью выполняет свою работу.

Издание отметило, что врачи пока не делают прогнозов, однако наиболее опасные 48 часов, когда организм мог отогнуть донорское сердце, уже миновали.

Газета пояснила, что мужчина пошел на эту операцию, поскольку из-за своего тяжелого состояния не мог претендовать на донорское сердце человека.

«Либо умереть, либо сделать эту трансплантацию», — сказал Беннетт перед операцией.

Издание напомнило, что в 2021 году операцию по трансплантации органов сделали более 41 тысяче американцев, при этом острая нехватка донорских органов сохраняется.