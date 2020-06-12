    12 июня 2020, 18:58

    Врачи нашли способ победить рак, унесший жизни Фриске и Задорнова

    Алена Макаренко

    Российские нейрохирурги нашли способ лечения рецидива глиобластомы — агрессивной формы рака мозга. Именно это заболевание унесло жизни Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова и Жанны Фриске, сообщил сайт kp.ru.
    Врачи нашли способ победить рак, унесший жизни Фриске и Задорнова

    За последние 50 лет мировая медицина практически не продвинулась в борьбе со злокачественной опухолью мозга, заявил глава нейрохирургического отделения Европейского медицинского центра (ЕМЦ) в Москве Алексей Кривошапкин. Однако специалисты Европейского медицинского центра запатентовали новый метод лечения рецидива глиобластомы.

    «Мы разработали технологию локального контроля опухолевого роста с минимальным разрушением защитных барьеров, которые строит сам мозг. Мозг борется с этой болезнью, борется с опухолью. Нам нужно помочь ему справиться», — пояснил Кривошапкин.

    Данный метод лечения позволит избежать длительного курса послеоперационной реабилитации. Это связано с тем, что не понадобится наружное облучение пациента. Причем так улучшится качество жизни больных и сократятся расходы на лечение.

    По словам главы нейрохирургического отделения, очень часто таким агрессивным раком мозга заболевают именно известные люди. Он сослался на популяционное исследование, в котором говорится, что пациенты с более высоким интеллектом и образованием чаще болеют глиобластомами. Однако научного объяснения этому нет, отметило РИА ФАН.