Врачи из США впервые ввели пациента в анабиоз
Эксперимент провели сотрудники Высшей школы медицины Университета Мэриленда в Балтиморе, сообщило издание New Scientist.
По словам одного из врачей, в анабиоз был введен минимум один пациент. Процент выживаемости в результате этой процедуры он раскрывать не стал.
Новая методика входит в комплекс реанимационных мероприятий, которые могут быть проведены по отношению к пациентам университетского медцентра. Она актуальна для тех, кто получил угрожающие жизни травмы.
У пациентов с огнестрельными и ножевыми ранениями, например, высок риск потерять много крови и всегда существует вероятность остановки сердца. На то, чтобы оказать им помощь, у врачей обычно всего несколько минут. С анабиозом процент выживаемости может быть повышен.
Психиатр-нарколог рассказал, как алкоголь разрушает мозгПодробнее
Разработчики объяснили, что проводят быстрое охлаждение человеческого организма до 10-15 градусов Цельсия. Для этого всю кровь заменяют физраствором, температура которого близка к нулю. При этом мозговая деятельность человека практически прекращается.
Затем пациента отсоединяют от системы охлаждения и кладут на операционный стол. Для того, чтобы найти и устранить причину острой потери крови, у хирургов есть два часа. Затем пациента возвращают в нормальное состояние и пробуют запустить ему сердце.
В Высшей школе медицины надеются, что результаты испытаний в полной мере будут обнародованы к концу 2020 года. Эксперимент одобрен Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Согласия пациента на него не требуется.