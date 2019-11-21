Врачи из США впервые ввели пациента в анабиоз

Американские специалисты впервые погрузили человека в состояние анабиоза. Этот метод в данном случае необходим, когда нужно сохранить жизнь человеку с серьезными травмами до момента оказания помощи хирургами.

Эксперимент провели сотрудники Высшей школы медицины Университета Мэриленда в Балтиморе, сообщило издание New Scientist.

По словам одного из врачей, в анабиоз был введен минимум один пациент. Процент выживаемости в результате этой процедуры он раскрывать не стал.

Новая методика входит в комплекс реанимационных мероприятий, которые могут быть проведены по отношению к пациентам университетского медцентра. Она актуальна для тех, кто получил угрожающие жизни травмы.

У пациентов с огнестрельными и ножевыми ранениями, например, высок риск потерять много крови и всегда существует вероятность остановки сердца. На то, чтобы оказать им помощь, у врачей обычно всего несколько минут. С анабиозом процент выживаемости может быть повышен.

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Разработчики объяснили, что проводят быстрое охлаждение человеческого организма до 10-15 градусов Цельсия. Для этого всю кровь заменяют физраствором, температура которого близка к нулю. При этом мозговая деятельность человека практически прекращается.

Затем пациента отсоединяют от системы охлаждения и кладут на операционный стол. Для того, чтобы найти и устранить причину острой потери крови, у хирургов есть два часа. Затем пациента возвращают в нормальное состояние и пробуют запустить ему сердце.

В Высшей школе медицины надеются, что результаты испытаний в полной мере будут обнародованы к концу 2020 года. Эксперимент одобрен Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Согласия пациента на него не требуется.