Врач в Нижнем Новгороде разработали препарат двойного действия против онкологии
Сотрудники Нижегородского университета имени Лобачевского разработали технологию создания препарата двойного действия против онкологии. Об этом сообщила «Российская газета».
По данным сайта «Русская планета», они создали искусственную молекулу, которая попадает в кровь и цепляется за пораженные клетки и помогает уничтожать их. Одновременно с этим второй компонент мешает появлению новых клеток рака.
«Причем оба компонента дают синергетический эффект — терапевтический результат в несколько раз выше суммарного воздействия тех же молекул, работающих по отдельности», — рассказали ученые.