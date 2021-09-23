Врач рассказал о силе гибридного иммунитета

Ученые из Рокфеллеровского университета (США) пришли к выводу, что лучшей защитой от коронавируса является гибридный иммунитет — комбинация естественного иммунитета, полученного в результате болезни и искусственного, выработанного вакцинацией. Вирусолог Николай Крючков прокомментировал это исследование для сайта kp.ru.

Вирусолог пояснил, что в рамках эксперимента ученые создали «химеру» — генетически модифицированный вариант коронавирусного белка с 20 мутациями. Гибридный иммунитет они испытывали именно этим «монстром».

«Так вот выяснилось: если человек переболел, а потом вакцинировался (такую комбинацию некоторые называют гибридным иммунитетом), то его антитела справляются с новым искусственно синтезированным супермутантом! Плазма людей, которые просто переболели коронавирусом или просто привились, работала гораздо хуже. Отсюда делается вывод: гибридный иммунитет может давать значительно более надежную защиту», — рассказал Крючков.