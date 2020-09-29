Врач рассказал о мутации коронавируса

По данным телеканала «Царьград», она уточнила, что вирус — это живой организм, который старается выжить. Также Федина выразила надежду, что специалисты центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске вскоре разработают вакцину.

«Доктора пытаются понять, куда он выстрелит в следующий раз, как еще проявит себя», — пояснила она.