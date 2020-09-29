Врач рассказал о мутации коронавируса
Руководитель госпиталя для больных коронавирусом при ГКБ № 12 Лариса Федина рассказала, что в дальнейшем коронавирус может мутировать, чтобы не быть уничтоженным. Об этом сообщил «НГС Новосибирск».
По данным телеканала «Царьград», она уточнила, что вирус — это живой организм, который старается выжить. Также Федина выразила надежду, что специалисты центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске вскоре разработают вакцину.
«Доктора пытаются понять, куда он выстрелит в следующий раз, как еще проявит себя», — пояснила она.