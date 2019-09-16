Врач раскритиковал новое средство от аллергии на арахис

Новой препарат, одобренный в США, направлен на постепенное приучение организма к небольшим дозам арахисового белка.

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева отметила, что наиболее действенный способ стать здоровым — это устранение аллергена, то есть не употреблять в пищу то, что раздражает организм.

«Основной и самый действенный способ стать здоровым — элиминация, то есть устранение аллергена. Меня даже немного забавляют такие открытия. Нужно помнить, что аллергия очень непредсказуема и последствия ее могут быть губительны, вплоть до летального исхода. Не в обиду моим коллегам, но для многих из них главное — сунуть таблетку. А банальные и простые способы уже никого не устраивают», — сказала диетолог.

По ее словам, в случае если аллергия не пищевая, а сезонная, то можно использовать антигистаминные препараты. Они были разработаны специально для сезонной аллергии, от которой человек не может избавиться, как от продуктов питания. Такие препараты постоянно совершенствуют, в них минимизируют побочные действия, такие как сонливость, заторможенность.

Марина Аплетаева отметила, что метод, который разработали американские специалисты называется специфической иммунотерапией.

«Так лечат аллергии на кошек, собак, сезонные. И все же, хотя мое мнение может не совпадать с официальной позицией других специалистов, я считаю, что любое внедрение в иммунную систему организма, не считая случаев, когда это необходимо по жизненным показаниям, ни к чему хорошему не приведет. Мы избавляемся от аллергии на кошечку — хорошо, она живет с нами дальше и радует нас. Но что в дальнейшем произойдет с иммунитетом, когда мы его так эксплуатируем, неизвестно», — заключил специалист.

Аплетаева отметила, что использовать такой метод для лечения необходимо лишь в крайних случаях.