Наука 19 июля 2023, 17:14 Врач-психиатр Петелин рассказал о создании учеными устройства, которое сможет распознавать депрессию по голосу

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Российские ученые создали устройство, которое сможет распознавать депрессию по голосу. Об этом сайту kp.ru сообщил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерпевт Клиники психосоматической медицины Первого ММГУ им. Сеченова Дмитрий Петелин.

Искусственный интеллект будет определять начинающееся или уже развившееся расстройство. А человеку необходимо будет лишь зачитывать несколько отрывков текста.

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Петелин предупредил, что точный диагноз все равно сможет поставить только врач, но успех разработки именно в том, что она улавливает первые признаки депрессии.