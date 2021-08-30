Врач прокомментировал исследование о «предельной мощности» коронавируса

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын для телеканала «Звезда» прокомментировал исследование британских эпидемиологов о коронавирусе. Ученые заявили, что при неблагоприятном развитии событий вирус может стать в три раза сильнее, чем индийский штамм.

При помощи компьютерного моделирования исследователи рассчитали, что новые штаммы вируса потенциально могу быть в три раза опаснее существующих. Лисицын отметил, что это касается не всех свойств вируса. Например, скорость распространения, скорее всего, останется прежней, но может повыситься инфицированность.

«То есть надо меньшее количество вирусных частиц, чтобы заболеть», — пояснил медик.