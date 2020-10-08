Врач объяснил, в чем различия вакцин от СОVID-19

Заведующий кафедрой медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев объяснил, в чем различия вакцин от коронавируса.

По его мнению, новый препарат от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет лучше первой вакцины по нескольким параметрам, сообщило РИА ФАН.

«Мы ждем сейчас испытания вакцины „векторовского“ производства. С моей точки зрения, она намного перспективней, чем „Спутник V“. Она более технологична, не требует доставки при -20°С. Мало того, она не использует вирус», — уточнил эксперт.

Он считает, что благодаря этому препарат будет более безопасным. Яковлев добавил, что в будущем возможно появление еще более усовершенствованных вакцин.