Врач назвал причины алкогольной зависимости

По данным сайта «Газета.ru», Пайпер считает, что «стресс и беспокойство могут послужить триггерами к тому, чтобы начать пить».

«Если добавить то давление, под которым мы оказались в это беспрецедентное время, то легко понять, что некоторые люди начали пить больше или чаще», — уточнил он.