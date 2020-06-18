    18 июня 2020, 13:35

    Врач назвал причины алкогольной зависимости

    Дарья Морозова

    Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер рассказал, что главные причины алкогольной зависимости — это стресс и хроническое беспокойство. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным сайта «Газета.ru», Пайпер считает, что «стресс и беспокойство могут послужить триггерами к тому, чтобы начать пить».

    «Если добавить то давление, под которым мы оказались в это беспрецедентное время, то легко понять, что некоторые люди начали пить больше или чаще», — уточнил он.