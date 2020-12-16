Врач: коронавирус влияет на нервную систему

По его словам, различные неврологические расстройства есть примерно у 20% людей, которые перенесли инфекцию. Он уточнил, что это связано с тем, что из-за недостатка кислорода в крови нарушается микроциркуляция крови в нервной системе.

«Также доказано, что вирус нарушает передачу нервных импульсов. Работа нервной системы нарушается», — пояснил он.