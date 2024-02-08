Наука 08 февраля 2024, 15:12 Врач Комаров: вероятность появления болезни Альцгеймера из-за лечения гормоном роста крайне мала

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Исследования ученых показали, что болезнь Альцгеймера может развиваться после лечения гормоном роста. Невролог Александр Комаров рассказал, действительно ли препарат способен провоцировать появление недуга, передала «Вечерняя Москва».

Врач напомнил, болезнью Альцгеймера, которая связана с генетическими особенностями, невозможно заразиться.

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«Здесь принцип такой же, как с повышенным холестерином или сахарным диабетом, — генетически обусловленный. Поэтому утверждение, что соматотропный гормон гипофиза человека мог спровоцировать болезнь Альцгеймера, очень сомнительно», — высказался эксперт.

По его словам, вероятность такого исхода — один к 10 миллионам.