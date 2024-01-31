Наука 31 января 2024, 13:14 Врач Борщенко: вживление импланта в мозг повысит качество жизни людей с инвалидностью

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Врач-нейрохирург Клиники «Ортоспайн» Игорь Борщенко в разговоре с радио «Комсомольская правда» сообщил, что имплантирование электродов в головной мозг, прежде всего, повысит качество жизни людей с инвалидностью.

Ранее СМИ со ссылкой на предпринимателя Илона Маска писали, что компания Neuralink вживила в мозг человека первый имплант.

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Борщенко надеется, что в работе Маска будет достигнут прогресс и результаты станут доступны массам. При это он добавил, что бизнесмен выбрал работу с гаджетами, поскольку управлять биомеханическими протезами намного сложнее.