31 января 2024, 13:14
Врач Борщенко: вживление импланта в мозг повысит качество жизни людей с инвалидностью
Врач-нейрохирург Клиники «Ортоспайн» Игорь Борщенко в разговоре с радио «Комсомольская правда» сообщил, что имплантирование электродов в головной мозг, прежде всего, повысит качество жизни людей с инвалидностью.
Ранее СМИ со ссылкой на предпринимателя Илона Маска писали, что компания Neuralink вживила в мозг человека первый имплант.
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Борщенко надеется, что в работе Маска будет достигнут прогресс и результаты станут доступны массам. При это он добавил, что бизнесмен выбрал работу с гаджетами, поскольку управлять биомеханическими протезами намного сложнее.
Ученые
Илон Маск
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