Возраст лунных пород, собранных миссией «Чанъэ-5», оказался неожиданно молодым

Ученые установили, что возраст пород, собранных на Луне в ходе миссии китайского аппарата «Чанъэ-5», составляет порядка двух миллиардов лет. Об этом сообщил научный журнал Science.

На этапе планирования миссии «Чанъэ-5» для посадки и отбора образцов на поверхности Луны выбрали Океан Бурь, которая считается одной из самых молодых структур. Этот регион богат такими теплопроводящими элементами, как калий, уран и торий.

Ученые изучили образцы базальтовых лав из Океана Бурь, доставленных на Землю. Выяснилось, что их возраст составляет около 1,96 миллиарда лет.

Профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе Брэдли Джоллифф, который стал одним из авторов исследования, отметил, что возраст пород оказался относительно молодым. Он напомнил, что вулканические породы, которые были собраны американскими «Аполлонами», были на миллиард лет старше.

Открытие показало, что вулканизм на Луне оставался активным гораздо дольше, чем предполагалось ранее.

Китайский зонд «Чанъэ-5» доставил образцы лунного грунта на Землю в декабре 2020 года.