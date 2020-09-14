Возможный признак жизни нашли в атмосфере Венеры
На планете Венера найдено вещество фосфин. Многие специалисты называют его вероятным признаком существования жизни, передает «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, наличие этого вещества выявили с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и радиообсерватории ALMA в горах Чили.
Уточняется, что большинство ученых считают Венеру непригодной для жизни из-за химического состава ее атмосферы, а также из-за высокой температуры и давления у поверхности. Фосфин нашли в тех слоях атмосферы, где ранее некоторые эксперты допускали существование живых организмов.