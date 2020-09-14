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    14 сентября 2020, 12:13

    Возможный признак жизни нашли в атмосфере Венеры

    Артур Блянихов

    На планете Венера найдено вещество фосфин. Многие специалисты называют его вероятным признаком существования жизни, передает «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, наличие этого вещества выявили с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и радиообсерватории ALMA в горах Чили.

    Уточняется, что большинство ученых считают Венеру непригодной для жизни из-за химического состава ее атмосферы, а также из-за высокой температуры и давления у поверхности. Фосфин нашли в тех слоях атмосферы, где ранее некоторые эксперты допускали существование живых организмов.

    Новости SMI.FM