Возможный признак жизни нашли в атмосфере Венеры

По данным издания, наличие этого вещества выявили с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и радиообсерватории ALMA в горах Чили.

Уточняется, что большинство ученых считают Венеру непригодной для жизни из-за химического состава ее атмосферы, а также из-за высокой температуры и давления у поверхности. Фосфин нашли в тех слоях атмосферы, где ранее некоторые эксперты допускали существование живых организмов.