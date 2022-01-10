ВОЗ назвала «дельтакрон» следствием лабораторной ошибки и усомнилась в существовании гибрида двух штаммов

Глава технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхове исключила вероятность появления нового гибридного штамма «дельтакрон». Об этом она написала в своем Twitter.

По мнению ван Керхове, в настоящее время оснований говорить о комбинации штаммов «дельта» и «омикрон» нет.

«Дельтакрон», вероятно, является результатом загрязнения образца во время секвенирования», — сообщила она.

Такого же мнения придерживается и руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он отметил, что опубликованные последовательности «дельтакрона» больше похожи на «лабораторную контаминацию» — загрязнение одних образцов другими. «Смесь» вариантов могла получиться при несоблюдении правил труда в лаборатории. Недостаточно опытный специалист вполне был в состоянии обнаружить признаки двух штаммов, полагает Хафизов.

О гибриде штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» ранее заявили ученые Кипра. Новую версию коронавируса назвали «дельтакрон». Заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис заявил, что у нового штамма генетическая основа «дельты», но много мутаций, характерных для «омикрона». Всего ученые получили 25 образцов, взятых у пациентов больницы на острове.