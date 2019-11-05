Voyager 2 покинул Солнечную систему и передал первые данные. Прошло 42 года после запуска

Космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 запустили с Земли в 1977 году, 42 года назад. Их целью изначально был облет отдаленных планет Солнечной системы. В конце 1970-х дальние небесные тела как раз настолько удачно расположились, что искусственные зонды могли облететь Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун почти по прямой, воспользовавшись сближением планет. К окраинам Солнечной системы было решено направить два автономных исследовательских корабля. Один из них, Voyager 2, вышел за пределы Солнечной системы и теперь дрейфует в межзвездном пространстве.

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Как сказано в сообщении NASA, Voyager 2 покинул гелиосферу — тот самый «защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем» и обозначающий границы Солнечной системы. От Земли аппарат теперь отделяет более 18 миллиардов километров. Солнечный свет преодолевает такое расстояние за 16,5 часа. Для сравнения — свет Солнца путешествует к Земле всего восемь минут.

Источник фото: NASA

Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат в истории. Это был Voyager 1. Первичные данные показали, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации. Данные, полученные с Voyager 2, это подтвердили.

Оба аппарата несут на себе позолоченные пластины, на которых записаны послания нашим инопланетным братьям по разуму. Диски содержат приветствия на нескольких языках мира, звуки природы, произведения музыкальной классики, а также координаты Земли, привязанные к нескольким пульсарам — универсальным «точкам отсчета» во Вселенной.