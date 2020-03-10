Восковые черви оказались способны питаться пластиком

Ученые провели эксперимент, в ходе которого 60 восковых червей уничтожили более 30 квадратных сантиметров пластикового пакета.

Возможность перерабатывать пластик черви получили благодаря бактериям, живущим в их кишечнике. Отмечается, что отдельные колонии микроорганизмов не были так же эффективны в ускорении деградации пластика.

Оказалось, что на «полиэтиленовой диете» восковые черви выживают, а число бактерий в их кишечнике растет. При переваривании пластика образуется спирт.

«Нам нужно выяснить, почему так происходит и какова роль кишечных бактерий. Есть надежда, что эта информация позволит нам разработать инструменты, которые помогут избавиться от пластиковых отходов», — заявили ученые.

Восковые черви — это личинки большого воскового мотылька. Они живут в ульях и постоянно едят. После выхода мотылька из кокона он больше не ест, а только размножается и погибает спустя несколько дней.